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24 ноября 2020, 14:59 3

В Киеве снова "заминировали" "Крещатик"

24 ноября 2020, 14:59 3
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В КГГА отметили, что поступил анонимный звонок о минировании
В КГГА отметили, что поступил анонимный звонок о минировании
Фото: Нацполіція
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В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Крещатик". Неизвестный оставил сообщение.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что поступил анонимный звонок о минировании.

"Станцию "Крещатик" и пересадку закрыто на вход и выход", - говорится в сообщении.

Отметим, что три дня назад сообщали о минировании этой станции метро. Эту информацию проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили. Станцию открыли для пассажиров.

Напомним, на Николаевщине пьяный мужчина "заминировал" автобус и автомобиль.

Украина метро Киев минирование взрыв
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