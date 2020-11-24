В Киеве снова "заминировали" "Крещатик"

В КГГА отметили, что поступил анонимный звонок о минировании

В КГГА отметили, что поступил анонимный звонок о минировании

Фото: Нацполіція

В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Крещатик". Неизвестный оставил сообщение.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что поступил анонимный звонок о минировании.

"Станцию "Крещатик" и пересадку закрыто на вход и выход", - говорится в сообщении.

Отметим, что три дня назад сообщали о минировании этой станции метро. Эту информацию проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили. Станцию открыли для пассажиров.

Напомним, на Николаевщине пьяный мужчина "заминировал" автобус и автомобиль.