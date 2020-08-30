На Миколаївщині п'яний чоловік "замінував" автобус й автомобіль

Поліція почала кримінальне провадження

Поліція почала кримінальне провадження

У Миколаївській області поліцейські затримали чоловіка в стані алкогольного сп'яніння, який повідомив про "замінування" рейсового автобуса і автомобіля.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться в повідомленні обласної поліції.

29 серпня близько 17:30 за спецлінії 102 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що на території міжміського автовокзалу заміновані рейсовий автобус і припаркований поруч з ним автомобіль Mazda.

З огляду на інформацію про загрозу вибуху, правоохоронці оточили район можливої небезпеки, щоб уникнути можливих жертв, і забезпечили охорону прилеглої території.

Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП і кінолог зі службовим собакою провели ретельне обстеження транспортних засобів, де, ймовірно, були закладені вибухові пристрої і ніяких предметів, які могли б становити загрозу життю і здоров'ю громадян, фахівці не виявили.

Особу чоловіка, який скоїв цей кримінальний злочин, була встановлена ​​вже через 15 хвилин після виклику спецназівцями спільно з працівниками приватної охоронної фірми автовокзалу.

Ним виявився 32-річний житель Кривого Рогу. На момент затримання чоловік знаходився в стані алкогольного сп'яніння і пояснив, що виявився в Миколаєві, прямуючи до рідного міста з Одеси. Поки чекав свій автобус, вживав спиртне, а потім вирішив зателефонувати на 102 з таким повідомленням.

Слідчі Інгульського відділу поліції затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Мобільний телефон, з якого він зробив дзвінок, вилучили.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, 18 серпня невідомі "замінували" морський порт у Миколаєві.