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С начала суток на Донбассе не стреляли
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22 ноября 2020, 09:45 5

С начала суток на Донбассе не стреляли

22 ноября 2020, 09:45 5
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За прошедшие сутки оккупанты один раз обстреляли Водяное
За прошедшие сутки оккупанты один раз обстреляли Водяное
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От начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

За прошедшие сутки, 21 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Так, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксировано вблизи населенного пункта Водяное. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, November 21, 2020

Напомним, 20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС обстрел военные водяное
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