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20 листопада 2020, 18:11 1

Отруєння на Харківщині: постраждалих побільшало

20 листопада 2020, 18:11 1
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Джерело можливого інфікування досі не знайшли
Джерело можливого інфікування досі не знайшли
Рixabay
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Кількість постраждалих від отруєння в Дергачівському ліцеї в Харківській області зросла. Станом на 20 листопада медична допомога знадобилася 43 особам.

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі, пише RegioNews..

Зазначається, що всі захворілі перебувають на амбулаторному лікуванні, оскільки мають легку форму перебігу захворювання. За всіма контактними особами встановили медичне спостереження.

"З метою етіологічної розшифровки захворювання та встановлення остаточного діагнозу хворим проведено бактеріологічне обстеження 18 дітей та 4 працівників харчоблоку", - розповіли в лабораторному центрі.

Крім того, лабораторія взяла на перевірку проби води, харчових продуктів, змивів з об’єктів зовнішнього середовища. Джерело можливого інфікування досі не знайшли.

Нагадаємо, напередодні у місті Дергачі Харківської області було зафіксовано спалах кишкової інфекції - за два дні захворіли 37 учнів ліцею №3 міста.

Також повідомлялося, що поліція порушила кримінальну справу з приводу цього інциденту.

Україна отруєння лікарні Харківська область хворі
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