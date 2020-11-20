13:59  20 ноября
Минздрав ежедневно увеличивает количество коек с подведенным кислородом, - Степанов
14:49  20 ноября
Зеленский уволил глав райгосадминистраций в шести областях
18:18  20 ноября
Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2020, 18:11 3

Отравление на Харьковщине: пострадавших стало больше

20 ноября 2020, 18:11 3
Читайте також українською мовою
Источник возможного инфицирования до сих пор не нашли
Источник возможного инфицирования до сих пор не нашли
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Количество пострадавших от отравления в Дергачевском лицее в Харьковской области выросло. По состоянию на 20 ноября медицинская помощь понадобилась 43 лицам.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, пишет RegioNews..

Отмечается, что все заболевшие находятся на амбулаторном лечении, поскольку имеют легкую форму течения заболевания. За всеми контактными лицами установили медицинское наблюдение.

"С целью этиологической расшифровки заболевания и установления окончательного диагноза больным проведено бактериологическое обследование 18 детей и 4 сотрудников пищеблока", - рассказали в лабораторном центре.

Кроме того, лаборатория взяла на проверку пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды. Источник возможного инфицирования до сих пор не нашли.

Напомним, накануне в городе Дергачи Харьковской области была зафиксирована вспышка кишечной инфекции - за два дня заболели 37 учеников лицея №3 города.

Также сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по поводу этого инцидента.

Украина отравление больницы Харьковская область больные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре
Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »