Отравление на Харьковщине: пострадавших стало больше

Источник возможного инфицирования до сих пор не нашли

Источник возможного инфицирования до сих пор не нашли

Рixabay

Количество пострадавших от отравления в Дергачевском лицее в Харьковской области выросло. По состоянию на 20 ноября медицинская помощь понадобилась 43 лицам.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, пишет RegioNews..

Отмечается, что все заболевшие находятся на амбулаторном лечении, поскольку имеют легкую форму течения заболевания. За всеми контактными лицами установили медицинское наблюдение.

"С целью этиологической расшифровки заболевания и установления окончательного диагноза больным проведено бактериологическое обследование 18 детей и 4 сотрудников пищеблока", - рассказали в лабораторном центре.

Кроме того, лаборатория взяла на проверку пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды. Источник возможного инфицирования до сих пор не нашли.

Напомним, накануне в городе Дергачи Харьковской области была зафиксирована вспышка кишечной инфекции - за два дня заболели 37 учеников лицея №3 города.

Также сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по поводу этого инцидента.