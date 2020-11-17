COVID-19 в Україні: за добу майже 12 тисяч нових випадків

Всього з початку пандемії зафіксовано майже 10 тисяч летальних випадків

Всього з початку пандемії зафіксовано майже 10 тисяч летальних випадків

Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 17 листопада в Україні зафіксовано вже 557 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Приріст випадків за останню добу склав 11968 - це близько до найбільшого значення, яке вже фіксувалось у країні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова. 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників", - написав Степанов. Так, за минулу добу: госпіталізовано – 1 610 осіб;

летальних випадків – 159;

одужало – 6 786 осіб;

здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 557 657 осіб;

одужало – 250 983 особи;

летальних випадків – 9 856;

проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у місті Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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