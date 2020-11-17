COVID-19 в Україні: за добу майже 12 тисяч нових випадків
Станом на ранок 17 листопада в Україні зафіксовано вже 557 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Приріст випадків за останню добу склав 11968 - це близько до найбільшого значення, яке вже фіксувалось у країні.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників", - написав Степанов.
Так, за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 610 осіб;
- летальних випадків – 159;
- одужало – 6 786 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 557 657 осіб;
- одужало – 250 983 особи;
- летальних випадків – 9 856;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у місті Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19.
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