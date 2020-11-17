COVID-19 в Украине: за сутки почти 12 тысяч новых случаев

Всего с начала пандемии зафиксировано почти 10 тысяч летальных случаев

Всего с начала пандемии зафиксировано почти 10 тысяч летальных случаев

Фото: из открытых источников

По состоянию на утро 17 ноября в Украине зафиксировано уже 557 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. Прирост случаев за последние сутки составил 11968 - это близко к наибольшему значению, которое уже фиксировалось в стране.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова. 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников", - написал Степанов. Так, за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 610 человек;

летальных случаев – 159;

выздоровел – 6 786 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 67 127 (в частности методом ПЦР – 37 770, методом ИФА – 29 357). За все время пандемии в Украине: заболело – 557 657 человек;

выздоровели – 250 983 человека;

летальных исходов – 9 856;

проведено ПЦР-тестирований – 3 979 421. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях. Напомним, раньше сообщалось, что в Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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