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COVID-19 в Украине: за сутки почти 12 тысяч новых случаев
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17 ноября 2020, 09:26 13

COVID-19 в Украине: за сутки почти 12 тысяч новых случаев

17 ноября 2020, 09:26 13
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Всего с начала пандемии зафиксировано почти 10 тысяч летальных случаев
Фото: из открытых источников
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По состоянию на утро 17 ноября в Украине зафиксировано уже 557 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. Прирост случаев за последние сутки составил 11968 - это близко к наибольшему значению, которое уже фиксировалось в стране.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников", - написал Степанов.

Так, за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 1 610 человек;
  • летальных случаев – 159;
  • выздоровел – 6 786 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 67 127 (в частности методом ПЦР – 37 770, методом ИФА – 29 357).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 557 657 человек;
  • выздоровели – 250 983 человека;
  • летальных исходов – 9 856;
  • проведено ПЦР-тестирований – 3 979 421.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

Напомним, раньше сообщалось, что в Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19.

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коронавирус карантин болезнь инфекции Максим Степанов
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