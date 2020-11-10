Оккупанты обстреляли наших бойцов вблизи Водяного, в ВСУ - без потерь
Во вторник, 10 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook, пишет RegioNews.
Пророссийские боевики сегодня открыли огонь из стрелкового оружия. Поскольку обстрел был неприцельным и не представлял угрозы, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск", - добавили в штабе.
Кроме того, в течение дня в зоне ООС разминировали почти 7 гектаров прифронтовой территории. На уничтожение передали 69 найденных взрывоопасных предметов.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Tuesday, November 10, 2020
Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.