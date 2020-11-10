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Оккупанты обстреляли наших бойцов вблизи Водяного, в ВСУ - без потерь
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10 ноября 2020, 18:05 2

Оккупанты обстреляли наших бойцов вблизи Водяного, в ВСУ - без потерь

10 ноября 2020, 18:05 2
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Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали
Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали
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Во вторник, 10 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Пророссийские боевики сегодня открыли огонь из стрелкового оружия. Поскольку обстрел был неприцельным и не представлял угрозы, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск", - добавили в штабе.

Кроме того, в течение дня в зоне ООС разминировали почти 7 гектаров прифронтовой территории. На уничтожение передали 69 найденных взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Tuesday, November 10, 2020

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

Донбасс ООС война обстрел боевики
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