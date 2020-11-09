Доба на Донбасі: бойовики обстріляли українських захисників з гранатомета
Протягом попередньої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Повідомляється, що від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, добою раніше на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.