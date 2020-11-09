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09 листопада 2020, 08:13 112

Доба на Донбасі: бойовики обстріляли українських захисників з гранатомета

09 листопада 2020, 08:13 112
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Бойових втрат та поранень серед особового складу ООС не було
Бойових втрат та поранень серед особового складу ООС не було
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання  Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Повідомляється, що від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

ОРДЛО Донбас ООС обстріл військова техніка бойовики
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