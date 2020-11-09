Доба на Донбасі: бойовики обстріляли українських захисників з гранатомета

Бойових втрат та поранень серед особового складу ООС не було

Бойових втрат та поранень серед особового складу ООС не було

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Повідомляється, що від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.