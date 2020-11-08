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Доба в ООС: бойовики всього раз обстріляли сили ЗСУ
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08 листопада 2020, 10:02 1

Доба в ООС: бойовики всього раз обстріляли сили ЗСУ

08 листопада 2020, 10:02 1
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Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було
Фото: Прессцентр ООС
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У суботу, 7 листопада, на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Противник застосував стрілецьку зброю неподалік населеного пункту Гнутове.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що вогнева провокація противника не несла загрози українським захисникам. Підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - додали на передовій.

Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша", вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Наголошується, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими військовими.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 8 листопада 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 8 листопада 2020 року Слава Україні! Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими воїнами. Упродовж минулої доби, 7 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, у вечірній час, неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю. Вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам. Підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю та здоров’ю. Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, November 7, 2020

Нагадаємо, 6 листопада на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС війна бойовики військові обстріли
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