Сутки в ООС: боевики всего раз обстреляли силы ВСУ

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было

Фото: Пресс-центр ООС

В субботу, 7 ноября, на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Противник применил стрелковое оружие неподалеку населенного пункта Гнутове.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что огневая провокация противника не несла угрозы украинским защитникам. Подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - добавили на передовой.

От начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина", огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинскими военными.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 8 листопада 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 8 листопада 2020 року Слава Україні! Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими воїнами. Упродовж минулої доби, 7 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, у вечірній час, неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю. Вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам. Підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю та здоров’ю. Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, November 7, 2020

Напомним, 6 ноября на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.