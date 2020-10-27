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Окупанти на Донбасі двічі вгатили по українських позиціях
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27 жовтня 2020, 17:45

Окупанти на Донбасі двічі вгатили по українських позиціях

27 жовтня 2020, 17:45
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Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою
Фото: Прессцентр ООС
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Сьогодні, 27 жовтня, проросійські бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, бойовики відкривали вогонь поблизу Водяного з автоматичного станкового гранатомета.

Також ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Піски. Окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

"Українські підрозділи продовжують неухильно дотримуватися режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Донбас війна стрілянина обстріли окупанти
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