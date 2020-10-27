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27 жовтня 2020, 15:58 2

У представництві Зеленського в Криму пояснили, чому на півострові сталася водна криза

27 жовтня 2020, 15:58 2
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Причиною є заміщення населення на півострові
Причиною є заміщення населення на півострові
Фото з відкритих джерел
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У представництві президента України в Криму пояснили, чому окупований півострів зіштовхнувся з водною кризою. Причиною тому, зокрема, є заміщення населення на півострові.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева, пише RegioNews.

За її словами, причиною водної кризи є заміщення населення на півострові, зокрема, через завезення додаткового населення, а також військові бази, які витрачають велику кількість води.

У представництві президента наполягають, що відновлення водопостачання не можливе до деокупації півострову. Відповідальність за цивільне населення сьогодні лежить на державі-окупанту.

"У неї (Росії, - ред.) було шість з половиною років на ці проблемні питання", - сказала вона.

Нагадаємо, з початку окупації в Крим переселили 500 тисяч росіян.

Україна Офіс президента вода Крим окупація
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