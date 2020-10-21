У будинку в центрі Харкова стався вибух, є постраждалі
Сьогодні в Харкові прогримів потужний вибух - в небо піднявся стовп диму.
Як передає RegioNews з посиланням на KharkivToday, про це повідомив помічник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Ігор Лупандін.
Надзвичайна подія сталася в провулку Кравцова, 7. На місце вже виїхали рятувальники ДСНС.
"Там, попередньо, виготовляли піротехніку. Були вибухи, сильне задимлення, природно десь є горіння. Три автоцистерни та одна автодрабина до місця спрямовані. Зараз йде розвідка та ліквідація. Є попередні постраждалі, можливе отруєння", - сказав Лупандін.
Про кількість та стан потерпілих поки невідомо.
Також у мережі з'явились відео вибуху:
Нагадаємо, на початку жовтня в центрі Івано-Франківська пролунав сильний вибух.