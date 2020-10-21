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21 октября 2020, 13:34 11

В доме в центре Харькова произошел взрыв, есть пострадавшие

21 октября 2020, 13:34 11
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В доме, где произошел взрыв, изготавливали пиротехнику
В доме, где произошел взрыв, изготавливали пиротехнику
Фото: 2day.kh.ua
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Сегодня в Харькове прогремел мощный взрыв - в небо поднялся столб дыма.

Как передает RegioNews со ссылкой на KharkivToday, об этом сообщил помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин.

Чрезвычайное происшествие произошло в переулке Кравцова, 7. На место уже выехали спасатели ГСЧС.

"Там, предварительно, изготавливали пиротехнику. Были взрывы, сильное задымление, естественно где-то есть горение. Три автоцистерны и одна автолестница к месту направлены. Сейчас идет разведка и ликвидация. Есть предварительные пострадавшие, возможно отравление", - сказал Лупандин.

О количестве и состоянии пострадавших пока неизвестно.

Также в сети появились видео взрыва:

Напомним, в начале октября в центре Ивано-Франковска прогремел сильный взрыв.

Украина взрыв Харьков ГСЧС Дом
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