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09 октября 2020, 09:46 3

Обмен пленными: в Офисе президента рассказали, кого будут вызволять в рамках работы ТКГ

09 октября 2020, 09:46 3
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Частью пленных занимается Офис омбудсмена
Частью пленных занимается Офис омбудсмена
Фото: из открытых источников
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Представители Украины в Трехсторонней контактной группе занимаются вопросами освобождения из неподконтрольных районов Донбасса только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в Офисе президента.

Все, что происходит в Минской группе, сегодня касается только наших военных, только людей, которые находятся на неподконтрольной территории в результате своей проукраинской позиции, или это люди, которые воевали за Украину", - говорится в сообщении.

Все остальные люди, которые не попадают в эту категорию является приоритетом работы Офиса омбудсмена и ТКГ к этому не имеет никакого отношения.

В ОП отмечают, что для продвижения в вопросах освобождения пленных необходим доступ представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания на территории ОРДЛО.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что обмен пленными задерживается, потому что в ОРДЛО до сих пор не предоставили списки.

пленные списки ТКГ минские соглашения боевики война
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