У Кривому Розі під землею досі страйкують 154 гірники

Вони вимагають гідної оплати праці

Вони вимагають гідної оплати праці

Фото з відкритих джерел

На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату 18-ту добу тривають протести, під землею залишаються 154 гірники.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

"18 доба. 154 гірники шахт КЗРК у підземних умовах виборюють своє право на гідний рівень життя, на безпечні умови праці”, - повідомив Волинець.

За його словами, консенсусу в перемовинах щодо рівня підвищення зарплат, які тривали 19 вересня, не знайдено.

18 доба. 154 гірники шахт КЗРК у підземних умовах виборюють своє право на гідний рівень життя, на безпечні умови... Опубліковано Михайло Волинець Субота, 19 вересня 2020 р.

Раніше повідомлялось, що до протесту шахтарів на Дніпропетровщині приєдналися залізничники.