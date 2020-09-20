У Кривому Розі під землею досі страйкують 154 гірники
Вони вимагають гідної оплати праці
Вони вимагають гідної оплати праці
На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату 18-ту добу тривають протести, під землею залишаються 154 гірники.
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.
"18 доба. 154 гірники шахт КЗРК у підземних умовах виборюють своє право на гідний рівень життя, на безпечні умови праці”, - повідомив Волинець.
За його словами, консенсусу в перемовинах щодо рівня підвищення зарплат, які тривали 19 вересня, не знайдено.
18 доба. 154 гірники шахт КЗРК у підземних умовах виборюють своє право на гідний рівень життя, на безпечні умови...Опубліковано Михайло Волинець Субота, 19 вересня 2020 р.
Раніше повідомлялось, що до протесту шахтарів на Дніпропетровщині приєдналися залізничники.
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