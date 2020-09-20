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20 вересня 2020, 13:44 8

У Кривому Розі під землею досі страйкують 154 гірники

20 вересня 2020, 13:44 8
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Вони вимагають гідної оплати праці
Вони вимагають гідної оплати праці
Фото з відкритих джерел
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На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату 18-ту добу тривають протести, під землею залишаються 154 гірники.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

"18 доба. 154 гірники шахт КЗРК у підземних умовах виборюють своє право на гідний рівень життя, на безпечні умови праці”, - повідомив Волинець.

За його словами, консенсусу в перемовинах щодо рівня підвищення зарплат, які тривали 19 вересня, не знайдено.

18 доба. 154 гірники шахт КЗРК у підземних умовах виборюють своє право на гідний рівень життя, на безпечні умови...

Опубліковано Михайло Волинець Субота, 19 вересня 2020 р.

Раніше повідомлялось, що до протесту шахтарів на Дніпропетровщині приєдналися залізничники.

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