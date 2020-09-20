В Кривом Роге под землей до сих пор бастуют 154 горняка

Они требуют достойной оплаты труда

Они требуют достойной оплаты труда

Фото из открытых источников

На четырех шахтах Криворожского железорудного комбината 18-е сутки продолжаются протесты, под землей остаются 154 горняка.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

"18 сутки. 154 горняка шахт КЖРК в подземных условиях борются за свое право на достойный уровень жизни, на безопасные условия труда”, - сообщил Волынец.

По его словам, консенсуса в переговорах относительно уровня повышения зарплат, которые длились 19 сентября, не найдено.

18 сутки. 154 горняки шахт КЖРК в подземных условиях борются за свое право на достойный уровень жизни, на безопасные условия... Опубликовано Михаил Волынец Суббота, 19 сентября 2020 г.

Ранее сообщалось, что к протесту шахтеров на Днепропетровщине присоединились железнодорожники.