В Кривом Роге под землей до сих пор бастуют 154 горняка
На четырех шахтах Криворожского железорудного комбината 18-е сутки продолжаются протесты, под землей остаются 154 горняка.
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
"18 сутки. 154 горняка шахт КЖРК в подземных условиях борются за свое право на достойный уровень жизни, на безопасные условия труда”, - сообщил Волынец.
По его словам, консенсуса в переговорах относительно уровня повышения зарплат, которые длились 19 сентября, не найдено.
18 сутки. 154 горняки шахт КЖРК в подземных условиях борются за свое право на достойный уровень жизни, на безопасные условия...Опубликовано Михаил Волынец Суббота, 19 сентября 2020 г.
Ранее сообщалось, что к протесту шахтеров на Днепропетровщине присоединились железнодорожники.