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20 сентября 2020, 13:44 8

В Кривом Роге под землей до сих пор бастуют 154 горняка

20 сентября 2020, 13:44 8
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Они требуют достойной оплаты труда
Они требуют достойной оплаты труда
Фото из открытых источников
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На четырех шахтах Криворожского железорудного комбината 18-е сутки продолжаются протесты, под землей остаются 154 горняка.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

"18 сутки. 154 горняка шахт КЖРК в подземных условиях борются за свое право на достойный уровень жизни, на безопасные условия труда”, - сообщил Волынец.

По его словам, консенсуса в переговорах относительно уровня повышения зарплат, которые длились 19 сентября, не найдено.

18 сутки. 154 горняки шахт КЖРК в подземных условиях борются за свое право на достойный уровень жизни, на безопасные условия...

Опубликовано Михаил Волынец Суббота, 19 сентября 2020 г.

Ранее сообщалось, что к протесту шахтеров на Днепропетровщине присоединились железнодорожники.

шахтеры зарплаты протест протесты Кривой Рог
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