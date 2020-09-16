В Кривом Роге уже две недели бастуют свыше 180 шахтеров

Родные и коллеги шахтеров усиливают наземные митинги

Родные и коллеги шахтеров усиливают наземные митинги

Фото из открытых источников

На 14-тые сутки протестов под землей в четырех шахтах Криворожского железорудного комбината остаются 184 горняка.

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook, передает RegioNews.

"184 горняки шахт КЖРК продолжают подземный протест несмотря на неблагоприятные условия для здоровья, несмотря на давление со стороны администрации и даже попытки "доброжелателей" посеять конфликт внутри коллектива протестующих”, - отметил Волынец.

Он добавил, что родные и коллеги горняков усиливают наземные митинги.

"Несмотря на преграды и запугивания, на акцию протеста в поддержку горняков КЖРК в правительственном квартале столицы и сегодня съезжаются люди. Кто прибыл поездом, кто-то всю ночь ехал авто. Этих людей не сломать! Борьба продолжается!”, - заверил профсоюзный лидер.

Среди требований забастовщиков - в частности, повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам №1 и №2.

Напомним, что 15 сентября шахтеры из Кривого Рога начали бессрочный протест в Киеве.