Delfi вже транспортують у Чорноморськ, - Куций
Вже найближчим часом він повинен бути там
Вже найближчим часом він повинен бути там
Затонулий танкер Delfi, який сьогодні вранці прибрали з одеського пляжу, транспортують у морський порт Чорноморська.
Про це в Facebook написав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає RegioNews.
За його словами, над тим, щоб прибрати танкер з пляжу в Одесі, фахівці приватних компаній і державні служби працювали цілодобово.
"На світанку за допомогою плавучого крана і буксирів почалася транспортування танкера з міського пляжу Дельфін. Операція дуже складна в технічному виконанні і потребує точних і неквапливих дій. Протягом декількох годин судно повинно бути переміщене в порт Чорноморськ", - написав Куций.
Нагадаємо, рано вранці 10 вересня танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін".
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