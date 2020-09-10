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10 вересня 2020, 11:21 5

Delfi вже транспортують у Чорноморськ, - Куций

10 вересня 2020, 11:21 5
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Вже найближчим часом він повинен бути там
Вже найближчим часом він повинен бути там
Фото з відкритих джерел
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Затонулий танкер Delfi, який сьогодні вранці прибрали з одеського пляжу, транспортують у морський порт Чорноморська.

Про це в Facebook написав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає RegioNews.

За його словами, над тим, щоб прибрати танкер з пляжу в Одесі, фахівці приватних компаній і державні служби працювали цілодобово.

"На світанку за допомогою плавучого крана і буксирів почалася транспортування танкера з міського пляжу Дельфін. Операція дуже складна в технічному виконанні і потребує точних і неквапливих дій. Протягом декількох годин судно повинно бути переміщене в порт Чорноморськ", - написав Куций.

Нагадаємо, рано вранці 10 вересня танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін".

Танкер Delfi ОДА Одеса море
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