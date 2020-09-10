Delfi уже транспортируют в Черноморск, - Куцый

Уже в ближайшее время он должен быть там

Уже в ближайшее время он должен быть там

Фото из открытых источников

Затонувший танкер Delfi, который сегодня утром убрали с одесского пляжа, транспортируют в морской порт Черноморская.

Об этом в Facebook написал председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает RegioNews. По его словам, над тем, чтобы убрать танкер с пляжа в Одессе, специалисты частных компаний и государственные службы работали круглосуточно. "На рассвете с помощью плавкрана и буксиров началась транспортировку танкера с городского пляжа Дельфин. Операция очень сложная в техническом исполнении и требует точных и неторопливых действий. В течение нескольких часов судно должно быть перемещено в порт Черноморск", - написал Куцый. Напомним, рано утром 10 сентября танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин".

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