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09 вересня 2020, 13:49

Роботи з підняття танкера Delfi в Одесі продовжуються, - Криклій

09 вересня 2020, 13:49
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Зараз проводиться генеральне відкачування забортної води
Зараз проводиться генеральне відкачування забортної води
Фото з відкритих джерел
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В Одесі тривають роботи з підняття і евакуації танкера Delfi з урахуванням коригування на погодні умови.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислава Криклій в Telegram, передає RegioNews

За його словами, зараз проводиться генеральне відкачування забортної води, після чого пройде перевірка водотічності і її усунення, в разі наявності.

"Зрада скасовується. Роботи з підняття і відбуксирування танкера Delfi тривають. Зазначені заходи виконуються для безпечного подальшого переміщення судна на певну ділянку", — написав Криклій.

Міністр додав, що незабаром повинні бути результати робіт.

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що у зв'язку зі штормовим попередженням про посилення північного вітру припинена операція з підйому танкера Delfi.

Одеса Delfi Мінінфраструктури море Танкер
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