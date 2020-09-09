Роботи з підняття танкера Delfi в Одесі продовжуються, - Криклій

Зараз проводиться генеральне відкачування забортної води

Зараз проводиться генеральне відкачування забортної води

Фото з відкритих джерел

В Одесі тривають роботи з підняття і евакуації танкера Delfi з урахуванням коригування на погодні умови.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислава Криклій в Telegram, передає RegioNews

За його словами, зараз проводиться генеральне відкачування забортної води, після чого пройде перевірка водотічності і її усунення, в разі наявності.

"Зрада скасовується. Роботи з підняття і відбуксирування танкера Delfi тривають. Зазначені заходи виконуються для безпечного подальшого переміщення судна на певну ділянку", — написав Криклій.

Міністр додав, що незабаром повинні бути результати робіт.

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що у зв'язку зі штормовим попередженням про посилення північного вітру припинена операція з підйому танкера Delfi.