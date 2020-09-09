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09 сентября 2020, 13:49 3

Работы по подъему танкера Delfi в Одессе продолжаются, - Криклий

09 сентября 2020, 13:49 3
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Сейчас проводится генеральная откачка забортной воды
Сейчас проводится генеральная откачка забортной воды
Фото из открытых источников
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В Одессе продолжаются работы по поднятию и эвакуации танкера Delfi с учетом корректировки на погодные условия.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает RegioNews

По его словам, сейчас проводится генеральная откачка забортной воды, после чего пройдет проверка водоносности и ее устранения, в случае наличия.

"Зрада отменяется. Работы по поднятию и отбуксировку танкера Delfi продолжаются. Указанные мероприятия выполняются для безопасного дальнейшего перемещения судна на определенный участок", — написал Криклий.

Министр добавил, что вскоре должны быть результаты работ.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что в связи со штормовым предупреждением об усилении северного ветра приостановлена операция по подъему танкера Delfi.

Одесса Delfi Мининфраструктуры море Танкер
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