Украинцам рассказали, сколько будет стоить газ в октябре

Зимой обещают подорожание

Зимой обещают подорожание

Рixabay

В октябре этого года цена на газ для населения будет колебаться от 4 700 до 5 000 гривен за тысячу кубометров, однако после окончания отопительного сезона голубое топливо подешевеет.

Как передает RegioNews, об этом заявил премьер'ер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире телеканала "Украина 24".

По словам главы правительства, подорожание пов'связано с наступлением отопительного сезона. Так, зимой голубое топливо стоит дороже, однако, осенью и летом цена падает.

"Есть сезонная поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше. Однако после зимнего повышения цены пойдет весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле", - пояснил Шмыгаль.

в то же Время министр добавил, что сейчас в Украине наблюдается самая низкая цена на топливо за последние п'ять лет.

"Если взять последние п'пять лет, то цена в августе была 3700 грн, на сентябрь начался сезонный рост цен на газ, около 4200 грн за тысячу кубов, то есть это 4 грн 20 коп. за куб. Это самая низкая цена за последние п'пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости", - добавил он.

Однако, какой будет стоимость газа зимой, прем'ер-министр не уточнил. По его словам, это зависит он рынка, который и устанавливает цену.

"Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. Есть конкуренция, и это способствует снижению цены", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, с 1 сентября в Украине на 45% выросла цена газа для населения.