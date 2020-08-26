Качура: В Раді навряд підтримають вибори на Донбасі до отримання контролю над кордоном

Сьогодні відбудеться засідання профільного комітету, де обговорюватиметься питання виборів на Донбасу

Сьогодні відбудеться засідання профільного комітету, де обговорюватиметься питання виборів на Донбасу

Пропозиції про проведення виборів на окупованих територіях до того, як Україна отримає контроль над українсько-російським кордоном, навряд чи підтримають у профільному комітеті.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

"Минулого тижня до парламенту надійшло звернення голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука щодо відповідності постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" Комплексу заходів із виконання Мінських угод, а також нормам закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", – сказав він.

Відомо, що засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування призначено на середу, 26 серпня.

Взяти в ньому участь запросили Леоніда Кравчука, представників Офісу президента і керівництво парламенту.

За словами Качури, у профільному парламентському комітеті немає одностайності щодо питання внесення змін у постанову про призначення місцевих виборів цього року.

"Я бачив необхідність змін ще до того, як у ТКГ наш опонент заявив про те, що вони хочуть, щоб по всій території вибори пройшли. На мою думку, ми повинні провести вибори до Донецької і Луганської обласних рад на підконтрольній Києву території. По-друге, треба зробити більш "сухим" текст про призначення виборів тому, що там "країна-агресор", "окупанти" – це все ми і так знаємо. Ми повинні були посилатися на наше законодавство, на укази президента і зробити текст таким "сухим", щоб не було до чого прискіпуватися. Зараз ми лише ускладнили переговорний процес", – сказав він.

Раніше Кравчук заявляв, що Україна не зможе провести вибори в ОРДЛО в жовтні.