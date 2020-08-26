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26 серпня 2020, 12:36 4

Качура: В Раді навряд підтримають вибори на Донбасі до отримання контролю над кордоном

26 серпня 2020, 12:36 4
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Сьогодні відбудеться засідання профільного комітету, де обговорюватиметься питання виборів на Донбасу
Сьогодні відбудеться засідання профільного комітету, де обговорюватиметься питання виборів на Донбасу
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Пропозиції про проведення виборів на окупованих територіях до того, як Україна отримає контроль над українсько-російським кордоном, навряд чи підтримають у профільному комітеті.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

"Минулого тижня до парламенту надійшло звернення голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука щодо відповідності постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" Комплексу заходів із виконання Мінських угод, а також нормам закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", – сказав він.

Відомо, що засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування призначено на середу, 26 серпня.

Взяти в ньому участь запросили Леоніда Кравчука, представників Офісу президента і керівництво парламенту.

За словами Качури, у профільному парламентському комітеті немає одностайності щодо питання внесення змін у постанову про призначення місцевих виборів цього року.

"Я бачив необхідність змін ще до того, як у ТКГ наш опонент заявив про те, що вони хочуть, щоб по всій території вибори пройшли. На мою думку, ми повинні провести вибори до Донецької і Луганської обласних рад на підконтрольній Києву території. По-друге, треба зробити більш "сухим" текст про призначення виборів тому, що там "країна-агресор", "окупанти" – це все ми і так знаємо. Ми повинні були посилатися на наше законодавство, на укази президента і зробити текст таким "сухим", щоб не було до чого прискіпуватися. Зараз ми лише ускладнили переговорний процес", – сказав він.

Раніше Кравчук заявляв, що Україна не зможе провести вибори в ОРДЛО в жовтні.

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