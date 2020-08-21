Коронакризис сделал почти полмиллиона украинцев безработными
Помощь по безработице получают 488 тысяч человек
Помощь по безработице получают 488 тысяч человек
Почти полмиллиона украинцев получили статус безработного с начала карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Как передает RegioNews со ссылкой на ТСН, об этом сообщили в Государственной службе занятости.
В марте потеряли работу 432 тысячи людей. Это почти на 70% больше чем за такой же период в прошлом году.
Сейчас продолжает восстанавливаться работа предприятий и организаций по всей стране. Поэтому постепенно количество безработных уменьшается. Сейчас пособие по безработице получают 488 тысяч человек.
Напомним, в Украине с 1 июля увеличится максимальный размер пособия по безработице.
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