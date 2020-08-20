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20 серпня 2020, 11:27 3

Стало відомо, які адмінпослуги найпопулярніші серед українців

20 серпня 2020, 11:27 3
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Також названо міста-лідери з кількості точок доступу до послуг
Також названо міста-лідери з кількості точок доступу до послуг
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров навів дані щодо звернення українців за адміністративними послугами у 2020 році.

Про це Федорів повідомив у Facebook, пише RegioNews.

За його даними, від початку року українці зверталися за адмінпослугами 6,5 млн разів, з них у другому кварталі – 2,9 млн.

Протягом другого кварталу найбільшим попитом користувались послуги з реєстрації міста проживання (26%), земельні послуги (17%) і оформлення паспортних документів (5%).

Міністр також зазначив, що доступ до отримання послуг спрощується.

"Починаємо з офлайну — ми збільшили кількість точок доступу, де їх можна отримати, до 1221. В онлайні плануємо запуск Платформи центрів дії. Новий інструмент для роботи ЦНАП об’єднає інтерактивну карту та графік центрів, навчальні курси, електронні кабінети адміністраторів та інші корисні матеріали", — розповів Федоров.

Вже більш ніж половина ЦНАП працюють при органах місцевого самоврядування, додав він. Трансформація ЦНАП при районних держадміністраціях на центри при ОМС дозволить уникнути дублювання послуг там, де вони працюють одночасно, а також оптимізувати використання публічних ресурсів.

Лідерами з кількості точок доступу до послуг є Івано-Франківська (79), Дніпропетровська (78) та Запорізька області (72). 617 ЦНАП наразі забезпечені електронним документообігом та інформаційними системами.

Раніше повідомлялося, що Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України.

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