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22 травня 2020, 15:12 5

Зеленський закликав українців вакцинуватися від кору та туберкульозу

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22 травня 2020, 15:12 5
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У президента допускають спалах цих захворювань в майбутньому
president.gov.ua
У президента допускають спалах цих захворювань в майбутньому

Кір, правець, туберкульоз не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція, і якщо люди не будуть вакцинуватися, то це зможе привести до спалаху цих захворювань в Україні.

Як повідомляє RegioNews, про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді з розповсюдження COVID-19, передає пресслужба Офісу президента.

Відзначається, що кількість вакцинацій зменшилася на 20%, що може привести до спалаху цих хвороб в найближчому майбутньому.

Важливо, щоб ви донесли це людям. Адже кір, правець, туберкульоз - настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива і зараз", - зауважив Зеленський.

Главі держави також доповіли, що всі області знайшли можливості для виплати надбавок до зарплат лікарям, які безпосередньо боролися з COVID-19.

Також Національна служба здоров’я завершує підписання договорів щодо виплат за квітень.

Екстрена медична допомога підписала 100% договорів, мобільні бригади лікарів – 75%, стаціонарна медична допомога, яка допомагає хворим на COVID-19, – 84%, стаціонарна медична допомога, яка допомагає хворим на ГРВІ, – 85%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Полтавщина однією з перших почала виплачувати 300% надбавки медикам, які борються з COVID-19.


карантин Офіс президента президент кір
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