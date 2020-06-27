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Коронавірус в Україні не спадає: за добу майже 950 нових випадків
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27 червня 2020, 10:51 2

Коронавірус в Україні не спадає: за добу майже 950 нових випадків

27 червня 2020, 10:51 2
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За минулу добу - 24 летальних випадки, ще 402 людини одужали
pixabay.com
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У країні за добу зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, загальна кількість хворих з початку епідемії склала - 42 065.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

За минулу добу захворіло 948 осіб, з них 15 дітей, а також 95 медпрацівників. За весь час пандемії захворіло 42065 осіб, з них 3086 дітей, а також 6515 медпрацівників", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З початку пандемії померло 1 086 людей, одужали 18 299.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області - 168 та в місті Києві - 140, а також у Рівненській області - 111 та Закарпатті - 93 людини.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 1811 випадків;
  • Волинська область — 2161 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1087 випадків;
  • Донецька область — 415 випадків;
  • Житомирська область — 1371 випадок;
  • Закарпатська область — 2640 випадків;
  • Запорізька область — 565 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2253 випадку;
  • Кіровоградська область — 642 випадку;
  • Київ — 4866 випадків;
  • Київська область — 2469 випадків;
  • Львівська область — 5004 випадку;
  • Луганська область — 76 випадків;
  • Миколаївська область — 392 випадку;
  • Одеська область — 1567 випадків;
  • Полтавська область — 309 випадків;
  • Рівненська область — 3475 випадків;
  • Сумська область — 287 випадків;
  • Тернопільська область — 1876 випадків;
  • Харківська область — 2046 випадків;
  • Херсонська область — 191 випадок;
  • Хмельницька область — 777 випадків;
  • Чернівецька область — 4631 випадок;
  • Черкаська область — 635 випадків;
  • Чернігівська область — 519 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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