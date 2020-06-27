Коронавірус в Україні не спадає: за добу майже 950 нових випадків
У країні за добу зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, загальна кількість хворих з початку епідемії склала - 42 065.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.
За минулу добу захворіло 948 осіб, з них 15 дітей, а також 95 медпрацівників. За весь час пандемії захворіло 42065 осіб, з них 3086 дітей, а також 6515 медпрацівників", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
З початку пандемії померло 1 086 людей, одужали 18 299.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області - 168 та в місті Києві - 140, а також у Рівненській області - 111 та Закарпатті - 93 людини.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 1811 випадків;
- Волинська область — 2161 випадок;
- Дніпропетровська область — 1087 випадків;
- Донецька область — 415 випадків;
- Житомирська область — 1371 випадок;
- Закарпатська область — 2640 випадків;
- Запорізька область — 565 випадків;
- Івано-Франківська область — 2253 випадку;
- Кіровоградська область — 642 випадку;
- Київ — 4866 випадків;
- Київська область — 2469 випадків;
- Львівська область — 5004 випадку;
- Луганська область — 76 випадків;
- Миколаївська область — 392 випадку;
- Одеська область — 1567 випадків;
- Полтавська область — 309 випадків;
- Рівненська область — 3475 випадків;
- Сумська область — 287 випадків;
- Тернопільська область — 1876 випадків;
- Харківська область — 2046 випадків;
- Херсонська область — 191 випадок;
- Хмельницька область — 777 випадків;
- Чернівецька область — 4631 випадок;
- Черкаська область — 635 випадків;
- Чернігівська область — 519 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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