Коронавірус в Україні не спадає: за добу майже 950 нових випадків

За минулу добу - 24 летальних випадки, ще 402 людини одужали

За минулу добу - 24 летальних випадки, ще 402 людини одужали

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У країні за добу зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, загальна кількість хворих з початку епідемії склала - 42 065.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

За минулу добу захворіло 948 осіб, з них 15 дітей, а також 95 медпрацівників. За весь час пандемії захворіло 42065 осіб, з них 3086 дітей, а також 6515 медпрацівників", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З початку пандемії померло 1 086 людей, одужали 18 299.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області - 168 та в місті Києві - 140, а також у Рівненській області - 111 та Закарпатті - 93 людини.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 1811 випадків;

Волинська область — 2161 випадок;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 415 випадків;

Житомирська область — 1371 випадок;

Закарпатська область — 2640 випадків;

Запорізька область — 565 випадків;

Івано-Франківська область — 2253 випадку;

Кіровоградська область — 642 випадку;

Київ — 4866 випадків;

Київська область — 2469 випадків;

Львівська область — 5004 випадку;

Луганська область — 76 випадків;

Миколаївська область — 392 випадку;

Одеська область — 1567 випадків;

Полтавська область — 309 випадків;

Рівненська область — 3475 випадків;

Сумська область — 287 випадків;

Тернопільська область — 1876 випадків;

Харківська область — 2046 випадків;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 777 випадків;

Чернівецька область — 4631 випадок;

Черкаська область — 635 випадків;

Чернігівська область — 519 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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