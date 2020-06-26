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26 червня 2020, 17:44 3

Очільник "Укргідроенерго": Паводки на річці Дністер тривають

26 червня 2020, 17:44 3
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За словами Ігоря Сироти, говорити про закінчення паводку рано
За словами Ігоря Сироти, говорити про закінчення паводку рано
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Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота під час брифінгу заявив, що повені на річці Дністер тривають і викликані вони сильними дощами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Сьогодні на спорудах нашої станції в створі Дністровської ГЕС - 3100 метрів кубічних. Ми очікуємо, що він буде біля 3700-3800 метрів кубічних", - наголосив він.

Він додав, що гірські регіони постраждали від паводків більше за інших.

Річка Дністер — гірська ріка. Гори — це чаша, яка приймає дуже великий обсяг опадів і провокує дуже швидке добігання води до низин. Скажімо, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей", - зазначив очільник "Укргідроенерго".

За словами Сироти, координатором виступає міжвідомчий оперативний штаб з реагування на паводкову ситуацію, а "Укргідроенерго" стежить за тим, щоб обладнання було в технічно справному стані.

Тобто, компанія виконує ті завдання, які їй ставить міжвідомча комісія. Розрахунки щодо паводку нам надає Гідрометцентр Водгосп", - резюмував він.

Нагадаємо, через повені в західних областях України підтоплено 7 тисяч 731 будинок в 262 населених пунктів, також зруйновані 1196 кілометрів автодоріг.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський прибув на затоплене Прикарпаття з робочим візитом, щоб особисто оглянути постраждалі території регіону.

негода Україна річка Повінь Дністер
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