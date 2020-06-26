Очільник "Укргідроенерго": Паводки на річці Дністер тривають

За словами Ігоря Сироти, говорити про закінчення паводку рано

За словами Ігоря Сироти, говорити про закінчення паводку рано

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота під час брифінгу заявив, що повені на річці Дністер тривають і викликані вони сильними дощами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Сьогодні на спорудах нашої станції в створі Дністровської ГЕС - 3100 метрів кубічних. Ми очікуємо, що він буде біля 3700-3800 метрів кубічних", - наголосив він.

Він додав, що гірські регіони постраждали від паводків більше за інших.

Річка Дністер — гірська ріка. Гори — це чаша, яка приймає дуже великий обсяг опадів і провокує дуже швидке добігання води до низин. Скажімо, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей", - зазначив очільник "Укргідроенерго".

За словами Сироти, координатором виступає міжвідомчий оперативний штаб з реагування на паводкову ситуацію, а "Укргідроенерго" стежить за тим, щоб обладнання було в технічно справному стані.

Тобто, компанія виконує ті завдання, які їй ставить міжвідомча комісія. Розрахунки щодо паводку нам надає Гідрометцентр Водгосп", - резюмував він.

Нагадаємо, через повені в західних областях України підтоплено 7 тисяч 731 будинок в 262 населених пунктів, також зруйновані 1196 кілометрів автодоріг.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський прибув на затоплене Прикарпаття з робочим візитом, щоб особисто оглянути постраждалі території регіону.