Глава "Укргидроэнерго": Паводки на реке Днестр продолжаются

По словам Игоря Сироты, говорить об окончании паводка рано

По словам Игоря Сироты, говорить об окончании паводка рано

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота во время брифинга заявил, что паводки на реке Днестр продолжаются и вызваны они сильными дождями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Сегодня на сооружениях нашей станции в створе Днестровской ГЭС - 3100 метров кубических. Мы ожидаем, что он будет у 3700-3800 метров кубических", - подчеркнул Сирота.

Он добавил, что горные регионы пострадали от паводков больше других.

Река Днестр — это горная река. Горы — это чаша, которая принимает очень большой объем осадков и провоцирует очень быстрое добегания воды до низовьев. Скажем, в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей", - отметил глава "Укргидроэнерго".

По словам Сироты, координатором выступает межведомственный оперативный штаб по реагированию на паводковую ситуацию, а "Укргидроэнерго" следит за тем, чтобы оборудование было в технически исправном состоянии.

То есть, компания выполняет те задачи, которые ей ставит межведомственная комиссия. Расчеты по паводку нам предоставляет Гидрометцентр и Водхоз", - резюмировал он.

Напомним, из-за наводнений в западных областях Украины подтоплено 7 тысяч 731 дом в 262 населенных пунктов, также разрушены 1196 километров автодорог.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский прибыл на затопленное Прикарпатье с рабочим визитом, чтобы лично осмотреть пострадавшие территории региона.