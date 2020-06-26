Глава "Укргидроэнерго": Паводки на реке Днестр продолжаются
Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота во время брифинга заявил, что паводки на реке Днестр продолжаются и вызваны они сильными дождями.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.
Сегодня на сооружениях нашей станции в створе Днестровской ГЭС - 3100 метров кубических. Мы ожидаем, что он будет у 3700-3800 метров кубических", - подчеркнул Сирота.
Он добавил, что горные регионы пострадали от паводков больше других.
Река Днестр — это горная река. Горы — это чаша, которая принимает очень большой объем осадков и провоцирует очень быстрое добегания воды до низовьев. Скажем, в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей", - отметил глава "Укргидроэнерго".
По словам Сироты, координатором выступает межведомственный оперативный штаб по реагированию на паводковую ситуацию, а "Укргидроэнерго" следит за тем, чтобы оборудование было в технически исправном состоянии.
То есть, компания выполняет те задачи, которые ей ставит межведомственная комиссия. Расчеты по паводку нам предоставляет Гидрометцентр и Водхоз", - резюмировал он.
Напомним, из-за наводнений в западных областях Украины подтоплено 7 тысяч 731 дом в 262 населенных пунктов, также разрушены 1196 километров автодорог.
Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский прибыл на затопленное Прикарпатье с рабочим визитом, чтобы лично осмотреть пострадавшие территории региона.