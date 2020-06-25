В Україні COVID-19 виявили у більш ніж 40 тисяч хворих. За добу 994 нових випадка

Львівська область стала лідером за кількістю хворих за добу

Львівська область стала лідером за кількістю хворих за добу

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В Україні за станом на 25 червня зафіксовано 40 008 хворих коронавірусом, з них 17 758 осіб одужали, померло від ускладнень - 1067 хворих, з них за останню добу - 16.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області - 204, Одеській області - 95, Закарпатській - 85 та місті Київ - 85", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У Чернівецькій області кількість хворих зросла до 4513, з них 53 підтвердили за 24 червня.

Жодного випадку за добу не зафіксували в Херсонській і Луганській областях.

Ситуація в регіонах:

Вінницька обл. - 1753 (1091 одужав);

Волинська обл. - 2024 (605 одужали);

Дніпропетровська обл. - 1069 (893 одужали);

Донецька обл. - 399 (150 одужали);

Житомирська обл. - 1337 (688 одужали);

Закарпатська обл. - 2454 (864 одужали);

Запорізька обл. - 561 (401 одужав);

Івано-Франківська обл. - 2171 (1083 одужали);

р. Київ - 4613 (1473 одужали);

Київська обл. - 2373 (1185 одужали);

Кіровоградська обл. - 636 (524 одужали);

Луганська обл. - 75 (54 одужали);

Львівська обл. - 4627 (712 одужали);

Миколаївська обл. - 377 (273 одужали);

Одеська обл. - 1465 (569 одужали);

Полтавська обл. - 301 (267 одужали);

Рівненська обл. - 3248 (1623 одужали);

Сумська обл. - 277 (195 одужали);

Тернопільська обл. - 1815 (1102 одужали);

Харківська обл. - 1947 (977 одужали);

Херсонська обл. - 188 (175 одужали);

Хмельницька обл. - 645 (515 одужали);

Черкаська обл. - 616 (431 одужали);

Чернівецька обл. - 4531 (1763 одужали);

Чернігівська обл. - 506 (145 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього проведено досліджень в Україні: методом ПЛР - 606766, методом ІФА - 163941.

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