Голова Івано-Франківської ОДА розповів про наслідки стихії на Прикарпатті

Для подолання наслідків повені влада Прикарпаття проситиме в уряду 400 млн гривень

Для подолання наслідків повені влада Прикарпаття проситиме в уряду 400 млн гривень

Фото: Facebook

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів під час онлайн-брифінгу зазначив, що одноразову допомогу зможуть отримати малозабезпечені родини та сім’ї, які опинились у важкому матеріальному становищі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Івано-Франківської ОДА.

Як повідомив Федорів майже у всіх районах спостерігається значне підтоплення житлових будинків, дворогосподарств, присадибних ділянок, сільгоспугідь. Мають місце руйнування захисних дамб, берегів рік, розмив доріг та їх перекриття через зсуви грунту.

У результаті стихії у Верховинському районі відрізаними є 19 сіл, загинуло дві особи та одна людина вважається безвісти зниклою", - розповів голова ОДА.

Федорів підкреслив, що утворено постійно діючий штаб із ліквідації наслідків стихії. Органами державної влади та місцевого самоврядування спільно з аварійно-рятувальними службами проводяться першочергові відновлювальні та рятувальні роботи та евакуаційні заходи.

Сума коштів, необхідна для відновлення постраждалих об’єктів та територій, за попередніми оцінками становить більше 400 млн. грн. Нами підготовлено відповідний проєкт листа до Кабінету міністрів України щодо виділення коштів на подолання цієї ситуації", - наголосив Віталій Федорів.

Також із обласного бюджету виділено субвенцію в розмірі 1 млн. грн. та 5 625 л дизельного пального для виконання першочергових заходів із ліквідації наслідків стихії.

Щодо відшкодування людям, в яких підтопило житлові будинки та сільгоспугіддя, то сума коштів, яку вони пізніше зможуть отримати в органах соцзахисту, становитиме 3-5 тис грн. Голова ОДА зазначив, що одноразову допомогу зможуть отримати малозабезпечені родини та сім’ї, які опинились у важкому матеріальному становищі.

Він зауважив, що на відновлення будинку у Білоберізький ОТГ для жінки, яка залишилась без житла з двома дітьми, кошти шукатимуть в обласному бюджеті. Четверту частину суми надасть Білоберізька ОТГ.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру екології та природних ресурсів Роману Абрамовському, голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.