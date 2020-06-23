Непогода на западе Украины: подтоплено более тысячи домов в четырех областях

Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий стихии

Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий стихии

Фото: ГСЧС Украины

В четырех областях Украины - Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской – продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Так, в одной только Ивано-Франковской области подтоплены 866 домохозяйств, 604 жилых здания, 210 приусадебных участков, 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов. Размыто 15 340 метров автомобильных путей. Произошло 9 оползней, разрушено 280 м берегоупкреплений. 29 населенных пунктов остались без дорожного сообщения.

В Закарпатской области подтоплены 70 дворохозяйств и 40 гектар пастбищ. Затоплены дороги в села Квасы, Билин, Рахов и Костиловка.

В Черновицкой области в г. Вижница разрушено тело дамбы на р. Черемош, вода снесла берегоукрепления. Силами ГСЧС и службы водного хозяйства проводится укрепление берегов. Вблизи с. Розтоки Путильского района на автодороге регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина смыло часть дорожного полотна с образованием провала.

Из-за паводка в Черновицкой области повреждено газораспределительные подземные и надземные газопроводы. Из-за вымывания почвы происходит проседание опор надводного перехода между селами Джури и Банилив в Выжницком районе. Проведена подготовка к возможному оперативного отключения.

Во Львовской области подтоплены около 100 жилых домов, 105 хозяйственно-нежилых сооружений, недействующая школа, ветеринарный пункт, два продуктовых магазина и библиотека.

"Работы по ликвидации последствий продолжаются", - отмечают спасатели.

Ранее сообщалось, что глава Ивано-Франковской ОГА рассказал о последствиях стихии на Прикарпатье.