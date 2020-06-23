Кабмін ще не вирішив, чи підуть діти до школи 1 вересня

За умови сприятливої епідситуації навчальний рік у школах розпочнеться вчасно

За умови сприятливої епідситуації навчальний рік у школах розпочнеться вчасно

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В уряді готують спеціальні протоколи, які визначатимуть додаткові заходи безпеки для учнів і студентів в новому навчальному році

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК Україна.

За словами в.о. міністра освіти і науки Любомири Мандзій, всередині Кабміну немає остаточного рішення про початок навчального року в школах і вишах.

Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватись епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи. Але щоб умови навчання у школі були безпечними…Наше основне завдання – це збереження здоров’я учасників освітнього процесу", - прокоментувала Мандзій.

В.о. мінстра спростувала фейк про однозначно дистанційне навчання з 1 вересня:

Я хочу трохи спростувати фейк. В коментарі одному з телеканалів я сказала про те, що навчання вже буде з використанням тих інструментів та технологій, які опанували вчителі. Але це не означає, що з 1 вересня ми перейдемо на дистанційне навчання", - заявила чиновниця.

До кінця червня Міносвіти спільно з МОЗ готує додаткові протоколи, які визначатимуть заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей до школи з 1 вересня. Для студентів першого курсу навчальний рік почнеться 17 вересня.

Міносвіти також передбачило коригуюче навчання в наступному році, щоби кожен вчитель зрозумів, як опанували матеріал його учні, працюючи дистанційно.

Нагадаємо, вчора, 22 червня Держкомісія дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня.