Кабмин еще не решил, пойдут ли дети в школу 1 сентября

При условии благоприятной эпидситуации учебный год в школах начнется вовремя

При условии благоприятной эпидситуации учебный год в школах начнется вовремя

Фото из открытых источников

В правительстве готовят специальные протоколы, которые будут определять дополнительные меры безопасности для учеников и студентов в новом учебном году

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, внутри Кабмина нет окончательного решения о начале учебного года в школах и вузах.

Пока что адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными...Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса", - прокомментировала Мандзий.

Также и.о. министра опровергла фейк об однозначно дистанционном обучении с 1 сентября:

Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которые овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение", - заявила чиновница.

До конца июня Минобразования совместно с Минздравом готовит дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования до возвращения детей в школу с 1 сентября. Для студентов первого курса учебный год начнется 17 сентября.

Минобразования также предусмотрело корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики, работая дистанционно.

Напомним, вчера, 22 июня Госкомиссия разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля.