Карантин посилять: що заборонять в областях України

Сьогодні пройде посилення карантину в тих областях, де це необхідно

Сьогодні пройде посилення карантину в тих областях, де це необхідно

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З сьогоднішнього дня місцева влада буде приймати рішення про посилення заходів карантину. Регіони, які потребують посилення карантину будуть визначатися за новою методикою.

Як передає RegioNews, відповідну постанову опубликовано на сайті Кабміну.

Так, згідно з новою методикою, посилити карантин можуть у таких випадках:

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я понад 50%;

- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу більше 11%;

- показник динаміки зростання випадків Covid-19 більше 10%.

Виходячи з цих показників, посилення карантину може зачепити - роботу метрополітену, перевезення пасажирів, відвідування закладів дошкільної освіти та роботу фітнес-центрів, спортзалів.

Нагадаємо, найбільш зараженими регіонами України залишаються: місто Київ, Київська, Львівська, Чернівецька та Рівненська області.

Також, вже прийнято рішення про посилення карантину в Одесі. Зокрема, забороняють працювати закладам оздоровлення, проводити масові заходи. У громадському транспорті можна перевозити пасажирів тільки на місцях для сидіння.