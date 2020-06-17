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17 червня 2020, 08:48 5

Негода в Україні: зруйновано міст на Закарпатті, знеструмлено 80 населених пунктів

17 червня 2020, 08:48 5
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Фото: Facebook
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В Україні через негоду знеструмлено 80 населених пунктів у п'яти областях: Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській.

Про це передає RegioNews з посиланням на ДСНС України.

В ніч з 16 на 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях.

Так, без електропостачання залишилися 46 населених пунктів в Житомирській області, 16 - у Київській, 11 - у Черкаській, 4 - у Кіровоградській та 3 у Дніпропетровській.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, ввечері 16 червня, негода накрила Закарпатську область: потоки води зруйнували міст в селі Лубня, а в Ужгороді підтопило кілька приватних будинків.

Як повідомляє голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров, повінь знесла міст на автодорозі, що веде до пункту пропуску Лубня-Волосате на кордоні з Польщею.

За його словами, в Ужгороді під час грози затопило Козацьку, Донську, Прикордонну, Радванскую вулиці. Під залізничним мостовим переїздом на вулиці Анкудінова утворилося озеро, де затопило автомобіль. А на вулиці Донський підтопило два домогосподарства.

Раніше повідомлялося, що из-через негоду 178 населених пунктів у 9 областях залишилися без електроенергії.

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