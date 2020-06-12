Стало відомо, коли можуть відкрити кінотеатри в Україні

Вони можуть відкритися вже з 2 липня, раніше відкриватися не було сенсу - немає нових стрічок у прокаті

Вони можуть відкритися вже з 2 липня, раніше відкриватися не було сенсу - немає нових стрічок у прокаті

Фото: з відкритих джерел

Під час зустрічі керівників МОЗ, Міністерства культури і представників українських кінотеатрів була названа попередня дата відкриття кінозалів.

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Сушко. Провели спільну зустріч з головою Моз - Максимом Степановим, новим міністром культури та інформаційної політики - Олександром Ткаченком та представниками кінотеатрів", - написав нардеп. За його словами, учасники обговорили умови відкриття кінотеатрів. "Зараз через брак нових стрічок кінотеатри не були готові відкритися 10 червня. Цю дату для них визначив Кабмін у черговому етапі ослаблення карантину. Втім скористатися цією можливістю кінотеатри не змогли. До липня їм просто не з чим зустрічати глядача", - пояснив Сушко. За його словами, запустити в роботу, при відкритті кінотеатрів, потрібно відразу на все 100% потужність - персоналу та технічного забезпечення. Нести повні витрати. Відповідно, працювати в збиток, коли індустрія і без того виснажений карантином. Він додав, що вдалося домовитися про дату відкриття кінотеатрів: "Попередньо визначили, що кінотеатри будуть зустрічати глядачів з 2 липня". Раніше повідомлялося, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що рекордну кількість хворих за добу коронавірусом обумовлено технічними особливостями перевірки тестів в обласних лабораторних центрах.

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