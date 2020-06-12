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12 июня 2020, 10:42 4

Стало известно, когда могут открыть кинотеатры в Украине

12 июня 2020, 10:42 4
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Они могут открыться уже со 2 июля, раньше открываться не было смысла - нет новых лент в прокате
Они могут открыться уже со 2 июля, раньше открываться не было смысла - нет новых лент в прокате
Фото: из открытых источников
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Во время встречи руководителей МОЗ, Министерства культуры и представителей украинских кинотеатров была названа предварительная дата открытия кинозалов.

Как передает RegioNews, об этом сообщил замглавы фракции "Слуга народа" Павел Сушко.

Провели совместную встречу с главой Минздрава - Максимом Степановым, новым министром культуры и информационной политики - Александром Ткаченко и представителями кинотеатров", - написал нардеп.

По его словам, участники обсудили условия открытия кинотеатров.

"Сейчас из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина. Впрочем воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. К июлю им просто не с чем встречать зрителя", - пояснил Сушко.

По его словам, запуститься в работу, при открытии кинотеатров, нужно сразу на всю 100% мощность - персонала и технического обеспечения. Нести полные затраты. Соответственно, работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином.

Он добавил, что удалось договориться о дате октрытия кинотеатров: "Предварительно определили, что кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля".

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что рекордное количество заболевших за сутки коронавирусом обусловлено техническими особенностями проверки тестов в областных лабораторных центрах.

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