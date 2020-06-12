Ляшко пояснив рекордне зростання кількості хворих коронавірусом

В цьому нібито винні технічні затримки

В цьому нібито винні технічні затримки

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, зростання кількості виявлених випадків пов'язано з тим, що результати дослідження зразків, які були направлені ще кілька днів тому на аналіз, опублікували тільки зараз. Тобто, йдеться про випадки, які могли б оприлюднити раніше, але через брак потужностей — вони були оголошені тільки зараз.

Значна кількість випадків дали саме Львівська і Волинська область, там де ми усуваємо чергу зразків, які були зібрані протягом останніх днів. Передавали (зразки — ред.) в інші лабораторії, для того, щоб протестувати і не було черги, і потім робилися дослідження сьогодні-на-сьогодні або сьогодні-на завтра", — сказав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано вже 29 753 випадку коронавіруса, за добу захворіли 683 людини.

Найбільша кількість хворих за добу - у Львівській області - 112 осіб, у Києві - 95, у Вінницькій - 81.