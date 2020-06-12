Ляшко объяснил рекордный рост количества больных коронавирусом

В этом виноваты якобы технические задержки

В этом виноваты якобы технические задержки

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, рост количества обнаруженных случаев связан с тем, что результаты исследования образцов, которые были направлены еще несколько дней тому на анализ, опубликовали только сейчас. То есть речь о случаях, которые могли бы обнародовать раньше, но из-за нехватки мощностей — они были объявлены только сейчас.

Значительное количество случаев дали именно Львовская и Волынская область, там где мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней. Передавали (образцы — ред.) в другие лаборатории, для того, чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования сегодня-на-сегодня или сегодня-на-завтра”, — сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уже 29 753 случая коронавируса, за сутки заболели 683 человека.

Самое большое количество заболевших за сутки - во Львовской области - 112 человек, в Киеве - 95, в Винницкой - 81.