В Виннице обещают выпустить на маршруты весь городской транспорт
Весь Винницкий коммунальный транспорт, который есть в наличии, будет допущен к работе для решения вопроса с очередями на остановках общественного транспорта.
Об этом во время брифинга сообщил мэр города Сергей Моргунов, передает RegioNews.
По его словам, на маршруты выпустят 131 троллейбус, 74 трамвая и 60 автобусов.
Что касается "Винницкой транспортной компании", предприятие постоянно мониторит пассажиропоток и постепенно выводит на маршруты дополнительный транспорт", - сообщил Моргунов.
Он также добавил, что за период карантина убытки коммунального предприятия "Винницкая транспортная компания", составили 34,5 млн грн, однако ситуация постепенно выравнивается.
Напомним, Кабинет министров принял решение об очередном ослаблении карантина с 5 июня, которое затронет церкви, рестораны и самоизоляции пожилых людей.