В Виннице обещают выпустить на маршруты весь городской транспорт

Горожанам приходится долго ждать возможность сесть в трамвай или троллейбус.

Горожанам приходится долго ждать возможность сесть в трамвай или троллейбус.

Фото: vmr.gov.ua

Весь Винницкий коммунальный транспорт, который есть в наличии, будет допущен к работе для решения вопроса с очередями на остановках общественного транспорта.

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