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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
24 мая 2020, 16:29 11

Участники акции "СтопРеванш" направились к дому Зеленского

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24 мая 2020, 16:29 11
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В столице в акции протеста участвуют около тысячи человек
Фото: Интерфакс
В столице в акции протеста участвуют около тысячи человек

Протестующие двинулись колонной с Майдана к Европейской площади, откуда планируют пойти в Мариинский парк и дому, в котором живет президент Зеленский.

Об этом передаёт RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Протестующие прошли по Крещатику до Европейской площади, где установили красно-чёрный флаг у места гибели Сергея Нигояна, первого погибшего участника Революции Достоинства и почтили память погибших протестующих.

Далее активисты двинулись вверх по улице Грушевского. Их цель - прийти к Мариинскому парку и далее к дому по адресу Грушевского, 9а, где, по их информации, проживает Зеленский.

Колону участников акции сопровождают автомобиль и автобус взрывотехников, сотрудники полиции и кинологи с собаками. Движение по улице Грушевского перекрыто.

Напомним,сегодня, 24 мая в 14.00 в Киеве и еще 30 городах Украины одновременно начались масштабные акции протеста од девизом "СтопРеванш!", организованные политическими силами - противниками действующей власти и президента Владимира Зеленского.

Свои требования участники акции озвучили на вече на Майдане Независимости в Киеве.


протесты капитуляция Киев митинг президент Владимир Зеленский
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