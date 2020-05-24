Участники акции "СтопРеванш" направились к дому Зеленского
Протестующие двинулись колонной с Майдана к Европейской площади, откуда планируют пойти в Мариинский парк и дому, в котором живет президент Зеленский.
Об этом передаёт RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Протестующие прошли по Крещатику до Европейской площади, где установили красно-чёрный флаг у места гибели Сергея Нигояна, первого погибшего участника Революции Достоинства и почтили память погибших протестующих.
Далее активисты двинулись вверх по улице Грушевского. Их цель - прийти к Мариинскому парку и далее к дому по адресу Грушевского, 9а, где, по их информации, проживает Зеленский.
Колону участников акции сопровождают автомобиль и автобус взрывотехников, сотрудники полиции и кинологи с собаками. Движение по улице Грушевского перекрыто.
Напомним,сегодня, 24 мая в 14.00 в Киеве и еще 30 городах Украины одновременно начались масштабные акции протеста од девизом "СтопРеванш!", организованные политическими силами - противниками действующей власти и президента Владимира Зеленского.
Свои требования участники акции озвучили на вече на Майдане Независимости в Киеве.
- 16:57 24 мая ДТП на Львовщине: четверо погибших и четверо в больнице
- 16:29 24 мая Участники акции "СтопРеванш" направились к дому Зеленского
- 16:14 24 мая Одесский стадион "Черноморец" продали с семнадцатой попытки
- 15:42 24 мая В Тернопольском гарнизоне зафиксировали вспышку коронавируса
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 14:22 24 мая В Украине началась акция протеста "Стоп реванш!" (ВЖИВУЮ)
- 13:42 24 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу