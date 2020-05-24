Участники акции "СтопРеванш" направились к дому Зеленского

В столице в акции протеста участвуют около тысячи человек

Фото: Интерфакс

В столице в акции протеста участвуют около тысячи человек

Протестующие двинулись колонной с Майдана к Европейской площади, откуда планируют пойти в Мариинский парк и дому, в котором живет президент Зеленский.

Об этом передаёт RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Протестующие прошли по Крещатику до Европейской площади, где установили красно-чёрный флаг у места гибели Сергея Нигояна, первого погибшего участника Революции Достоинства и почтили память погибших протестующих.

Далее активисты двинулись вверх по улице Грушевского. Их цель - прийти к Мариинскому парку и далее к дому по адресу Грушевского, 9а, где, по их информации, проживает Зеленский.

Колону участников акции сопровождают автомобиль и автобус взрывотехников, сотрудники полиции и кинологи с собаками. Движение по улице Грушевского перекрыто.

Напомним,сегодня, 24 мая в 14.00 в Киеве и еще 30 городах Украины одновременно начались масштабные акции протеста од девизом "СтопРеванш!", организованные политическими силами - противниками действующей власти и президента Владимира Зеленского.

Свои требования участники акции озвучили на вече на Майдане Независимости в Киеве.