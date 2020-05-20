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20 травня 2020, 10:09 24

Коронавірус в Україні: кількість хворих перевищила 19 тисяч, з них 564 людини загинули

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20 травня 2020, 10:09 24
Читайте также на русском языке
За минулу добу в країні виявили 354 нових випадків COVID-19, 16 чоловік померли, одужали 323 людини
За минулу добу в країні виявили 354 нових випадків COVID-19, 16 чоловік померли, одужали 323 людини

В Україні загальне число інфікованих становить 19 230 осіб, з них 1 376 дітей і 3 757 медпрацівників.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.

За минулу добу захворіли 354 особи, з них 28 дітей і 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 112 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужали 323 людини", - йдеться в повідомленні.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 особи, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років.

Всього потребували госпіталізації 6 090 осіб, із них 238 дітей та 688 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, у тому числі одна дитина і 21 медик.

Також 5 955 пацієнтів вже одужали, зокрема 1 544 медпрацівники.

Коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 766 випадків;
  • Волинська область - 676 випадків;
  • Дніпропетровська область - 849 випадків;
  • Донецька область - 133 випадку;
  • Житомирська область - 583 випадку;
  • Закарпатська область - 922 випадку;
  • Запорізька область - 385 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1246 випадків;
  • Кіровоградська область - 450 випадків;
  • Київ - 2410 випадків;
  • Київська область - 1261 випадок;
  • Львівська область - 1136 випадків;
  • Луганська область - 42 випадки;
  • Миколаївська область - 264 випадку;
  • Одеська область - 792 випадку;
  • Полтавська область - 265 випадків;
  • Рівненська область - 1217 випадків;
  • Сумська область - 164 випадки;
  • Тернопільська область - 1089 випадків;
  • Харківська область - 836 випадків;
  • Херсонська область - 172 випадку;
  • Хмельницька область - 280 випадків;
  • Чернівецька область - 2796 випадків;
  • Черкаська область - 381 випадок;
  • Чернігівська область - 115 випадків.

За добу 19 травня найбільшу кількість нових випадків коронавирусной хвороби зареєстровано у Чернівецькій області (54), Києві (51) та на Волині (41).

При цьому, за даними ЦОЗ, всього в Україні досліджено 248 529 зразків методом ПЛР.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


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