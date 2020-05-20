Коронавірус в Україні: кількість хворих перевищила 19 тисяч, з них 564 людини загинули
В Україні загальне число інфікованих становить 19 230 осіб, з них 1 376 дітей і 3 757 медпрацівників.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.
За минулу добу захворіли 354 особи, з них 28 дітей і 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 112 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужали 323 людини", - йдеться в повідомленні.
В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 особи, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років.
Всього потребували госпіталізації 6 090 осіб, із них 238 дітей та 688 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, у тому числі одна дитина і 21 медик.
Також 5 955 пацієнтів вже одужали, зокрема 1 544 медпрацівники.
Коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область - 766 випадків;
- Волинська область - 676 випадків;
- Дніпропетровська область - 849 випадків;
- Донецька область - 133 випадку;
- Житомирська область - 583 випадку;
- Закарпатська область - 922 випадку;
- Запорізька область - 385 випадків;
- Івано-Франківська область - 1246 випадків;
- Кіровоградська область - 450 випадків;
- Київ - 2410 випадків;
- Київська область - 1261 випадок;
- Львівська область - 1136 випадків;
- Луганська область - 42 випадки;
- Миколаївська область - 264 випадку;
- Одеська область - 792 випадку;
- Полтавська область - 265 випадків;
- Рівненська область - 1217 випадків;
- Сумська область - 164 випадки;
- Тернопільська область - 1089 випадків;
- Харківська область - 836 випадків;
- Херсонська область - 172 випадку;
- Хмельницька область - 280 випадків;
- Чернівецька область - 2796 випадків;
- Черкаська область - 381 випадок;
- Чернігівська область - 115 випадків.
За добу 19 травня найбільшу кількість нових випадків коронавирусной хвороби зареєстровано у Чернівецькій області (54), Києві (51) та на Волині (41).
При цьому, за даними ЦОЗ, всього в Україні досліджено 248 529 зразків методом ПЛР.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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