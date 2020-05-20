Коронавірус в Україні: кількість хворих перевищила 19 тисяч, з них 564 людини загинули

За минулу добу в країні виявили 354 нових випадків COVID-19, 16 чоловік померли, одужали 323 людини

За минулу добу в країні виявили 354 нових випадків COVID-19, 16 чоловік померли, одужали 323 людини

В Україні загальне число інфікованих становить 19 230 осіб, з них 1 376 дітей і 3 757 медпрацівників.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.

За минулу добу захворіли 354 особи, з них 28 дітей і 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 112 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужали 323 людини", - йдеться в повідомленні.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 особи, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років.

Всього потребували госпіталізації 6 090 осіб, із них 238 дітей та 688 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, у тому числі одна дитина і 21 медик.

Також 5 955 пацієнтів вже одужали, зокрема 1 544 медпрацівники.

Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 766 випадків;

Волинська область - 676 випадків;

Дніпропетровська область - 849 випадків;

Донецька область - 133 випадку;

Житомирська область - 583 випадку;

Закарпатська область - 922 випадку;

Запорізька область - 385 випадків;

Івано-Франківська область - 1246 випадків;

Кіровоградська область - 450 випадків;

Київ - 2410 випадків;

Київська область - 1261 випадок;

Львівська область - 1136 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 264 випадку;

Одеська область - 792 випадку;

Полтавська область - 265 випадків;

Рівненська область - 1217 випадків;

Сумська область - 164 випадки;

Тернопільська область - 1089 випадків;

Харківська область - 836 випадків;

Херсонська область - 172 випадку;

Хмельницька область - 280 випадків;

Чернівецька область - 2796 випадків;

Черкаська область - 381 випадок;

Чернігівська область - 115 випадків.

За добу 19 травня найбільшу кількість нових випадків коронавирусной хвороби зареєстровано у Чернівецькій області (54), Києві (51) та на Волині (41).

При цьому, за даними ЦОЗ, всього в Україні досліджено 248 529 зразків методом ПЛР.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.