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Альона Коханчук Редактор [email protected]
15 травня 2020, 16:35 7

Загибель дитини під скульптурою у Запоріжжі: директор парку звільнився без санкцій

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15 травня 2020, 16:35 7
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Опубліковані результати службового розслідування
Фото: Акцент
Опубліковані результати службового розслідування

У Запоріжжі директор парку "Дубовий гай", де загинула 8-річна дівчинка, Олег Комаренко не поніс ніякого покарання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Власть денег.

Нагадаємо, що мова йде про випадок 8 березня. В центральному міському парку "Дубовий гай" на 8-річну дівчинку впала дерев'яна фігура вагою майже 150 кілограмів, яка виявилася не закріпленою.

Після випадку в адресу мера Запоріжжя і директора парку посипалося безліч звинувачень у соцмережах, з вимогою покарати винних. Почалося розслідування справи, а директора парку відсторонили від посади.

Так, за результатами службового розслідування стало відомо, що в парку не стежили за безпекою відвідувачів, не інвентаризували майно і нікого за це не карали.

З 2013 року на території ігрового майданчика для дітей 8 скульптур стояли без обслуговування і ремонту.

Крім того, в документі зазначено, що відсутні ініційовані керівництвом дисциплінарні розслідування стосовно осіб, які не виконують свої обов'язки.

При цьому директор парку Олег Комаренко звільнився за згодою сторін (ч. 1 статті 36 КЗпП) до результатів службового розслідування.

Видання повідомляє, що в прокуратурі Запорізької області не надали детальної інформації про хід розслідування справи, пославшись на таємницю слідства.


розслідування Запоріжжя парк
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