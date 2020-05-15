Гибель ребенка под скульптурой в Запорожье: директор парка уволился без санкций
В Запорожье директор парка "Дубовая роща", где погибла 8-летняя девочка, Олег Комаренко не понес никакого наказания.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Власть денег.
Напомним, что речь идет о случае 8 марта. В центральном городском парке "Дубовая роща" на 8-летнюю девочку упала деревянная фигура весом почти 150 килограммов, которая оказалась не закрепленной.
После случая в адрес мэра Запорожья и директора парка посыпалось множество обвинений в соцсетях, с требованием наказать виновных. Началось расследование дела, а директора парка отстранили от должности.
Так, по результатам служебного расследования стало известно, что в парке не следили за безопасностью посетителей, не инвентаризировали имущество и никого за это не наказывали.
С 2013 года на территории игровой площадки для детей 8 скульптур находились без обслуживания и ремонта.
Кроме того, в документе указано, что отсутствуют инициированные руководством дисциплинарные расследования в отношении лиц, не выполнявших свои обязанности.
При этом директор парка Олег Комаренко уволился по соглашению сторон (ч. 1 статьи 36 КзОТ) до результатов служебного расследования.
Издание сообщает, что в прокуратуре Запорожской области не предоставили подробной информации о ходе расследования дела, сославшись на тайну следствия.
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