Причиненный екс-чиновником СНБО ущерб оценили в более чем 17 миллионов

Бывший заместитель использовал служебное положение для обогащения коммерческой структуры

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Бывший заместитель использовал служебное положение для обогащения коммерческой структуры

Прокурорами САП сообщено об изменении подозрения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по делу относительно злоупотреблений с оборонным заказом в 2017 году. Сумму инкриминируемых убытков увеличено с 10,62 млн гривен до более 17,44 млн гривен.

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на пресслужбу САП.

18 октября 2020 года бывшему чиновнику уже было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что бывший чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале которого прямо и косвенно принадлежат ему и его близким родственникам.

Вследствие этих действий государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 10,62 млн гривен. Однако проведенная экономическая экспертиза установила, что сумма ущерба составляет свыше 17,44 млн гривен, поэтому бывшему чиновнику увеличена сумма инкриминировано убытков. Досудебное расследование продолжается.

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