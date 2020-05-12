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12 травня 2020, 15:24 3

Кабмін попросили послабити карантин для прихожан українських церков

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12 травня 2020, 15:24 3
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Всеукраїнська рада церков попросила дозволити богослужіння з прихожанами, але з дотриманням соціальної дистанції
vrciro.org.ua
Всеукраїнська рада церков попросила дозволити богослужіння з прихожанами, але з дотриманням соціальної дистанції

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила до Кабінету міністрів України листа з проханням пом'якшити карантин для релігійних організацій і дати право церкві встановлювати адаптивні обмеження.

Про це йдеться на сайті Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає RegioNews.

Зокрема, Всеукраїнська рада церков просить:

  • дозволити богослужіння з парафіянами за умови присутності не більше 1 людини на 5 квадратних метрів і при наявності засобів індивідуального захисту (за винятком священнослужителів, проповідників і хористів, для яких це рекомендується), дотримання соціальної дистанції і обробки антисептичними засобами поверхонь і рук присутніх;
  • не забороняти богослужіння і обряди поза церквами на відкритому повітрі за умови дотримання санітарних заходів;
  • вимогу обов'язкової самоізоляції для осіб, які досягли 60-річного віку, не поширювати на священнослужителів і на людей, задіяних в організації богослужінь, а також на інших працівників пенсійного віку, для яких вона є рекомендованою;
  • забезпечити доступ священиків до закладів соціального захисту та таких, що надають паліативну допомогу, зокрема шляхом доступу до них священиків у масках або респіраторах, або за допомогою відеозв'язку.

Зазначається, що лист з пропозиціями на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля направили ще 7 травня.

Як раніше повідомлялося, з 11 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантинних заходів, зокрема буде дозволено відвідувати парки, перукарські та літні майданчики ресторанів.


коронавірус Україна карантин церква
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