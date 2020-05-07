В одному з районів Одещини через втрати врожаю оголосили надзвичайну ситуацію
В Одеській області через масову загибель врожаю оголосили Білгород-Дністровський район зоною надзвичайної ситуації.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укринформ.
Заступник голови РДА Олексій Світенко розповів, що з 23 березня по 2 квітня було зафіксовано зниження температури до -12°C. Через це на полях аграрних підприємств Білгород-Дністровського району вимерзли посіви.
Ситуацію розглянула комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Білгород-Дністровській РДА. Рішення ухвалили, враховуючи масове пошкодження та загибель посівів не менш ніж на 1000 гектарах, на підставі постанови Кабміну України №415 від 29 березня 2002 року.
За словами Світенко, керівники аграрних господарств зможуть отримати за посередництва облдержадміністрації фінансову підтримку з Резервного фонду держбюджету, а також пільгові кредити в державних банківських установах під майбутній врожай.
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